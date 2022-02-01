Манчестер Сити может рассчитывать на помощь Александра Зинченко уже в ближайших матчах.

Украинец опубликовал фото своих первых тренировок после возвращения.

Зинченко попал в топ-3 левых защитников АПЛ

В последний раз Зинченко выходил на поле еще 26 декабря в матче против Лестера. После этого левый защитник Ман Сити одну игру просидел на скамье запасных и больше в заявку не попадал. Клуб не давал официальных причин отсутствия Александра, однако журналисты говорили о коронавирусе.

Добавим, что ближайший матч Манчестер Сити проведет 5 февраля – команда Гвардиолы будет принимать Фулхэм в рамках 1/16 Кубка Англии.

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