Зинченко восстановился и готов впервые выйти на поле в 2022 году
Манчестер Сити может рассчитывать на помощь Александра Зинченко уже в ближайших матчах.
Украинец опубликовал фото своих первых тренировок после возвращения.
Зинченко попал в топ-3 левых защитников АПЛ
В последний раз Зинченко выходил на поле еще 26 декабря в матче против Лестера. После этого левый защитник Ман Сити одну игру просидел на скамье запасных и больше в заявку не попадал. Клуб не давал официальных причин отсутствия Александра, однако журналисты говорили о коронавирусе.
Добавим, что ближайший матч Манчестер Сити проведет 5 февраля – команда Гвардиолы будет принимать Фулхэм в рамках 1/16 Кубка Англии.
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