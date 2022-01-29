У Александра Зинченко нет много игровой практики в Манчестер Сити, но он удачно использует предоставленное Гвардиолой время.

Александр Зинченко замыкает тройку лучших игроков АПЛ на позиции левого защитника по данным Instat, сообщает Команда 1.

Гвардиола рассказал о неготовности Зинченко к матчу с Саутгемптоном

Украинец сыграл всего 7 матчей, но умудрился набрать 325 баллов. По этому показателю Зину опережают только представитель Ливерпуля Эндрю Робертсон с 331 баллом и еще один защитник Сити Жоау Канселу – 349.

Также в пятерку лучших вошли Маркос Алонсо из Челси (324) и футболист Манчестер Юнайтед Люк Шоу (309).

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