Манчестер Сіті може розраховувати на допомогу Олександра Зінченка вже у найближчих матчах.

Українець опублікував фото своїх перших тренувань після повернення.

Зінченко потрапив у топ-3 лівих захисників АПЛ

Востаннє Зінченко виходив на поле ще 26 грудня у матчі проти Лестера. Після цього лівий захисник Ман Сіті одну гру просидів на лаві запасних і більше до заявки не потрапляв. Клуб не давав офіційних причин відсутності Олександра, проте журналісти говорили про коронавірус.

Додамо, що свій найближчий матч Манчестер Сіті проведе 5 лютого – команда Гвардіоли прийматиме Фулхем в рамках 1/16 Кубка Англії.

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