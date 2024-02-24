Зинченко еще с детства мечтал играть за Арсенал – по крайней мере, об этом свидетельствует его детская фотография в форме "канониров". Однако, путь в Лондон выдался тернистым. Начинал Александр в академии Шахтера, но в 2014 году Зинченко занесло в российскую Уфу.

Россияне уже по привычке хотели украсть талантливого игрока и заиграть за свою сборную, но Александра успели заиграть за сборную Украины. В 2016-м Зинченко перешел на светлую сторону и стал игроком Манчестер Сити, где, правда, не сразу смог заиграть. В 2022 году Саша перебрался из Сити в Арсенал за 35 млн евро, где регулярно проявляет свои лидерские качества.

Отдельного внимания заслуживают отношения с Владой Седан (на тот момент), о которых стало известно во время прямого включения – Зинченко поцеловал журналистку после матча отбора на Евро-2020 против Сербии. С тех пор пара не только поженилась, но и образовала прекрасную семью с двумя детьми. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Порту на последних секундах вырвал победу над Арсеналом – заслуженный провал Артеты в скучном матче ЛЧ без Зинченко