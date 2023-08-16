Украинский полузащитник лондонского Арсенала Александр Зинченко вернулся в общую группу "канониров". 26-летний футболист восстановился после рецидива травмы икроножной мышцы, из-за которого пропустил все контрольные матчи лондонцев на предсезонном сборе, а также поединок первого тура АПЛ против Ноттингем Форест (2:1).

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Наш соотечественник уже начал подготовку к матчу с Кристал Пэлас, который состоится в понедельник, 21 августа, в 22:00.

Александр на своей странице в социальной сети Instagram лаконично, но красноречиво прокомментировал долгожданный камбэк: "Как приятно вернуться".

К слову, вместе с украинцем к тренировкам приступил и форвард Фоларин Балогун, который тоже восстановился от повреждения.

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