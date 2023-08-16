"Я думаю, что Мудрик – очень хороший игрок. Ему нужно время, чтобы освоиться, и дальше все будет хорошо", – сказал Эссьен в комментарии "Бомбардир".

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Напомним, Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро в январе 2023 года, став самым дорогим украинцем в истории. В прошлом сезоне в 23 поединках за "синих" он отметился двумя ассистами. В стартовом матче нового чемпионата Маурисио Почеттино выпустил украинца на последние 10 минут поединка с Ливерпулем (1:1).

К слову, Эссьен выступал за Челси с 2005 по 2014 годы (с перерывом на сезон в Реале). В составе лондонцев он дважды становился чемпионом Англии, выиграл четыре Кубка страны, Кубок лиги и Суперкубок, а также стал триумфатором Лиги чемпионов (2012 г.).

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