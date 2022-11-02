Лазарет Арсенала пустеет и позволяет команде рассчитывать на хорошие результаты перед паузой на чемпионат мира.

Александр Зинченко и Букайо Сака сегодня уже приступили к тренировкам, информирует Evening Standard.

Потеря Зинченко и еще 2 звезд вообще не волнует Гвардиолу: "Могут делать все, что хотят"

Украинец не играл с 1 октября, когда Арсенал победил Тоттенхэм в дерби. У левого защитника "канониров" произошел рецидив травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил 8 матчей. Ситуация Сака оказалась не столь критичной. Звездочка Арсенала в воскресенье не смог доиграть поединок АПЛ против Ноттингема, но быстро восстановился после ушиба ноги.

A welcome sight for Arsenal fans.



Oleksandr Zinchenko back in training at London Colney this afternoon. ?



[@Dangeorge47] #afc pic.twitter.com/zRVp2OWQKg — afcstuff (@afcstuff) November 2, 2022

Добавим, что команда Артеты завтра будет принимать Цюрих в последнем туре ЛЕ и должна побеждать, чтобы гарантировать себе первое место группы. Уже 6 ноября Арсенал сойдется в дерби против Челси, поэтому возвращение Зинченко и Сака выглядят как нельзя кстати.

Украинцы за рубежом: Миколенко – большая стена, ассист Ярмоленко и новая восходящая звезда