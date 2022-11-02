Зинченко вернулся на поле после месяца без футбола – у Арсенала две замечательные новости перед топ-битвой против Челси
Лазарет Арсенала пустеет и позволяет команде рассчитывать на хорошие результаты перед паузой на чемпионат мира.
Александр Зинченко и Букайо Сака сегодня уже приступили к тренировкам, информирует Evening Standard.
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Украинец не играл с 1 октября, когда Арсенал победил Тоттенхэм в дерби. У левого защитника "канониров" произошел рецидив травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил 8 матчей. Ситуация Сака оказалась не столь критичной. Звездочка Арсенала в воскресенье не смог доиграть поединок АПЛ против Ноттингема, но быстро восстановился после ушиба ноги.
Добавим, что команда Артеты завтра будет принимать Цюрих в последнем туре ЛЕ и должна побеждать, чтобы гарантировать себе первое место группы. Уже 6 ноября Арсенал сойдется в дерби против Челси, поэтому возвращение Зинченко и Сака выглядят как нельзя кстати.
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