Лазарет Арсенала порожніє і дозволяє команді розраховувати на хороші результати перед паузою на чемпіонат світу.

Олександр Зінченко та Букайо Сака сьогодні вже розпочали тренування, інформує Evening Standard.

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Українець не грав з 1 жовтня, коли Арсенал переміг Тоттенхем у дербі. У лівого захисника "канонірів" стався рецидив травми литкового м'яза, через який він пропустив аж 8 матчів. Ситуація Сака виявилася не такою критичною. Зірочка Арсенала у неділю не зміг дограти поєдинок АПЛ проти Ноттінгема, але швидко відновився після забою ноги.

A welcome sight for Arsenal fans.



Oleksandr Zinchenko back in training at London Colney this afternoon. ?



[@Dangeorge47] #afc pic.twitter.com/zRVp2OWQKg — afcstuff (@afcstuff) November 2, 2022

Додамо, що команда Артети завтра прийматиме Цюріх в останньому турі ЛЄ і повинна перемагати, щоб гарантувати собі перше місце групи. Вже 6 листопада Арсенал зійдеться в дербі проти Челсі, тому повернення Зінченка і Сака виглядають дуже доречними.

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