Вчера "канониры" провели первую командную тренировку в Дубае после непродолжительного отпуска. В распоряжении Микеля Артеты есть Александр Зинченко и другие игроки, которые не поехали на чемпионат мира.

Зинченко заставил Ман Сити наложить вето на трансферы в Арсенал – "горожане" жалеют о своей летней опрометчивости

Сначала футболисты должны набрать необходимые кондиции, а затем проведут серию статусных товарищеских матчей. Соперниками Арсенала станут Лион (8 декабря), Милан (13 декабря) и Ювентус (17 декабря). Первые два состоятся в Дубае, а третий уже на родном Эмирейтс.

Возвращение в официальный сезон запланировано на 26 декабря, когда "канониры" будут принимать Вест Хэм в рамках АПЛ. Напомним, именно Зинченко и компания пошли на паузу лидерами чемпионата, опережая Ман Сити на 5 очков.

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