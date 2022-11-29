Вчора "каноніри" провели перше командне тренування в Дубаї після нетривалої відпустки. У розпорядженні Мікеля Артети є Олександр Зінченко та інші гравці, які не поїхали на чемпіонат світу.

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Спочатку футболісти повинні набрати необхідні кондиції, а потім проведуть серію статусних товариських матчів. Суперниками Арсенала стануть Ліон (8 грудня), Мілан (13 грудня) і Ювентус (17 грудня). Перші два відбудуться в Дубаї, а третій вже на рідному Емірейтс.

Повернення до офіційного сезону заплановане на 26 грудня, коли "каноніри" прийматимуть Вест Хем в рамках АПЛ. Нагадаємо, саме Зінченко і компанія пішли на паузу лідерами чемпіонату, випереджаючи Ман Сіті на 5 очок.

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