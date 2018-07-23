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Евро-2018 U-19: Украина побеждает Турцию и близка к выходу с 1-го места в полуфинал

19:24 164 Читати українською
Евро-2018 U-19: Украина побеждает Турцию и близка к выходу с 1-го места в полуфинал
Евро-2018 U-19: Украина – Турция, отчет и счет матча

Украина и Турция встречаются в 3 туре юношеского Чемпионата Европы 2018 U-19. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24"

Украина одолела Францию ​​и сыграла вничью против Англии на пути к полуфиналу. Турция же проиграла этим соперникам с общей разницей 2:8. Команда Петракова должна не проиграть туркам, чтобы пробиться в 1/2 финала Евро-2018. В случае победы и худшего результата англичан в параллельном матче можно замахнуться и на первое место.

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Украинцы начали, как и анонсировал их тренер. Отдали мяч аутсайдерам, зато частенько выбегали в контратаку и чаще пробивали по воротам (6:4 в целом, 2:1 в створ). Один из таких выпадов принес быстрый гол. Опять сработала связка атакующих полузащитников киевского Динамо. Гиорги Цитаишвили отдал второй на турнире голевой пас на Сергея Булецу, и 19-летний хавбек забил свой 2-й гол на нынешнем чемпионате Европы.

В матче Англии и Франции со счетом 2:0 побеждает последняя, поэтому по итогам первых 45 минут Украина выходит в полуфинал с 1-го места, а это означает встречу за шаг до финала против Португалии.

Евро-2018 U-19. Группа B, 3 тур

Украина – Турция – 1:0 (перерыв)

Гол: Булеца, 9

Евро-2018 (U 19)3 тур

Украина U-19 - Турция U-19: Понедельник 23 июля 2018

Украина U-19

live 58'
1 : 0
Турция U-19
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