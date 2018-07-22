Чемпионы мира и звезды для Барселоны и Реала: кого Украина уже шокировала на Евро-2018 U-19

Юношеская сборная Украины U-19 не представлена на Чемпионате Европы 2018 хотя бы одним игроком, которого рынок оценивает по крайней мере в миллион евро. Тем солиднее выглядит достижение команды Петракова.

Украина U-19 на Евро-2018 обыграла Францию и отыгралась против Англии. Это, конечно, звучит и так очень гордо. Однако еще круче 4 очка наших ребят выглядят из-за того, что это 2 последних победителя юношеского Чемпионата Европы. Более того, в 2010-е годы лишь однажды ни одна из этих команд не пробилась в стадию полуфинала. Так, 2 года назад за Францию феерил и 5 голов забивал тот самый Килиан Мбаппе, который сейчас в 19 стал лучшим молодым футболистом взрослого Чемпионата мира 2018.

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Подопечные Петракова дважды как минимум не уступили значительно более именитым сверстникам. Да, действующие чемпионы Европы и мира приехали в Финляндию существенно обескровленными: рожденные в 2000-м Райан Сессеньон (25 млн евро рыночной стоимости), Джейдон Санчо (15 млн евро), Фил Фоден (7 млн ​​евро) по возрасту вполне подходят, но они уже играли на подобных турнирах, а сейчас находятся в основной обойме таких известных команд топовых лиг, как Фулхэм, Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити, поэтому вынуждены ездить в предсезонные турне именно на время проведения Евро (к слову, сроки проведения европервенства в Англии критиковали собственно по этой причине).





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Однако выступления в том же втором английском дивизионе Чемпионшипе ничем не уступают опыту игры в современной украинской Премьер-лиге. Также и АПЛ U-23 это вам не первенство Украины среди дублей, которое кишит договорняками и откровенно слабыми оппонентами. Каких же юных звезд и маститых тренеров удивили и уделали простые украинские ребята? Давайте разбираться.

Франция – трансферные рекордсмены и чемпионский коуч

Французы традиционно начинают сиять во взрослых командах Лиги 1 очень рано. Неоднократно были случаи, когда эти игроки просто перепрыгивали на 2 молодежных уровня вперед. Чтобы вы еще лучше поняли, кого победила Украина – Франция только раз за 9 своих выходов в финальную часть юношеского Евро U-19 не смогла пробиться в полуфинал.

Защитник Ниццы Маланг Сарр – лакомый кусочек на трансферном рынке. Центрбек, заигранный в составе молодежной сборной Франции U-21 уже оценивается в 15 миллионов евро, и его сватают во все эти барсы, реалы и челси – по крайней мере их скауты уже не дремлют. Забавно, но именно самая большая звезда французов в матче против Украины заработал красную карточку. А еще самый дорогой игрок нынешнего Евро!

Десятка французов – это Рафик Гуитан, которого Ренн выкупил у Гавра за бешеные 10 миллионов евро (даже Лунин, которого таки не решились выдернуть на Евро из Реала, стоил мадридцам меньше). Парень забил "сине-желтым", но его команда проиграла. Гуитан также отметился голом и ассистом при разгроме турок 5:0 во втором туре.

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Микаэль Кюизонс – автор двух голевых передач и одного гола на турнире. Стоимость 18-летнего центрального хавбека уже достигает 7,5 млн евро. Недаром, ведь он игрок основы не последнего клуба топовой Бундеслиги. В топ-12 самых дорогих футболистов Евро 2018 U-19 входят также защитник Марселя с опытом выступлений в Лиге Европы Бубакар Камара (3,5 млн) и полузащитник Лилля Бубакари Сумаре, который отметился ассистом во встрече против украинцев (5 млн евро).

Форварды Лиона Мизиано Маолида и Амин Гуйри уже дебютировали на высшем уровне в Лиге 1 и стоят по 4,5 млн евро. Последний даже привлек внимание Реала своими бомбардирскими подвигами на ЧМ-2017 U-17. Забив 8 голов на Мундиале, заслужил сравнения с Мбаппе. Этим же летом Гуйри вышел на 46 минут в матче против Турции и успел оформить дубль. Хорошо, что против нас он провел лишь 15-минутку.

Фигура тренера также интересна. Бернар Диомед в 1990-х выигрывал золото чемпионата Франции с сенсационным Осером, а также победил на домашнем Чемпионате мира 1998 в компании Зидана и других супергероев. Зацените еще один аспект нашего подвига: с экс-игроком Ливерпуля французская молодежь выиграла 12 матчей, 1 раз сыграла вничью и проиграла только 2, из которых один пришелся на игру против украинцев. Годовой же баланс Диомеда – 7 побед и одно поражение от "сине-желтых".





Англия – когорта чемпионов

Трево Чалоба и Дюжон Стерлинг принадлежат Челси, в составе которого приобрели опыт выступлений в Юношеской ЛЧ и завоевывали молодежные трофеи. Они, а также нападающий Ноттингем Форрест Бен Бреретон, которого сватают за 10 млн фунтов в Ливерпуль, выигрывали Чемпионат Европы 2017.

Чемпионами мира 2017 в возрастной категории до 17 лет становились два представителя команды Пола Симпсона. Это опорник Челси Конор Галлахер и юная надежда британского футбола плеймейкер Ная Кирби, который покинул Тоттенхэм ради Кристал Пэлас несмотря на интерес Челси. Впрочем оба сейчас играют роль максимум запасных в более взрослой команде "трех львов".

Заслуживают внимания также результативные защитники Адам Льюис и Джафет Танганга, представляющие Ливерпуль и Тоттенхэм, которые в последнее время стабильно поставляют во взрослую АПЛ молодых английских звезд, несмотря на амбиции быть как минимум в топ-4. Ну, и главный тренер Пол Симпсон – он привел Англию к золоту ЧМ-2017 среди 20-летних (первое мировое признание после взрослого ЧМ-1966), хотя на клубном уровне запомнился разве что не слишком успешной работой со знаменитым Стивом Маклареном в Дерби Каунти.