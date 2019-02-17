Зинченко в Кубке Англии: прекрасная статистика, активная работа на атаку и оборону, противоречивые оценки английских СМИ

Александр Зинченко провел очередной неплохой матч за Манчестер Сити, в котором его команда легко справилась с Ньюпортом (1:4) и вышла в 1/4 финала Кубка Англии. Местные издания не сошлись в оценках для игрока сборной Украины.

Пеп Гвардиола выставил на игру против представителя 4-го дивизиона очень сильный состав. Александр Зинченко сохранил свое место в старте на левом фланге обороны Манчестер Сити после отличного поединка против Челси. Украинец второй раз подряд сыграл за "горожан" весь матч.

Манчестер Сити без проблем обыграл Ньюпорт и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – очередной приличный матч Зинченко

Если сравнивать с игрой против Челси, то вчера Зинченко чаще смещался в полуфланг, не прижимался к боковой линии. Александр принимал активное участие в построении атак, став лучшим игроком матча по количеству передач. Точность традиционно высокая – 89,9%.

На поле Ньюпорта Зинченко неплохо удавались длинные пасы: 4 из 6 лонгболлов были успешными. Можно занести ему в актив все 3 навеса в чужую штрафную площадь (один из которых привел к удару по воротам, еще один должен был замыкать Жезус). В общем Зинченко выполнил 2 ключевые передачи, но реальной опасности они не принесли. Значительно интереснее был разрезной пас украинца на Давида Силву в середине первого тайма – испанец не ожидал такого развития событий.

Как ни странно, в обороне Александру также пришлось поработать. Ньюпорт пытался атаковать одним флангом, планомерно нагружая его зону. Тепловая карта хозяев четко дает понять, что Зинченко имел достаточно защитных обязанностей.

Зинченко достойно справился: чаще всех среди игроков Сити шел в отбор (3 из 4 попыток удачные), второе место в команде по выносам (2), лидерство в паре с Марезом по количеству блоков вражеских ударов и прострелов (3). Выиграл 80% единоборств.

Конечно, были ошибки. Например, в лучшем неголевом моменте Ньюпорта, когда Эдерсон чудом вытащил удар Бакинсона, украинец не сумел прервать подачу, чем подарил сопернику перспективный шанс. Впоследствии случился эпизод, когда Зинченко едва не "привез" остроту на свои ворота. Это все было до 20-й минуты, в дальнейшем Александр выглядел солидно.

Оценки статистических порталов для Зинченко в абсолютном значении похожи: SofaScore – 7.5, WhoScored – 7.3. Относительно других игроков Сити эти баллы воспринимаются немного по-другому. В первом случае это 5-й результат после авторов голов и яркого Жезуса (два ассиста), а во втором – только 7-й результат.

Баллы украинца от английских СМИ за этот матч очень противоречивы. Журналисты не сошлись в впечатлениях от игры Александра. Некоторые подарили высокую оценку и дали положительную характеристику, а другие издания наоборот определили его среди худших.

ESPN оценил работу Зинченко против Ньюпорта на 7 баллов – только Фоден и Эдерсон получили больше. "Дополнил впечатление от своего прекрасного выступления против Челси и хорошо выглядел при подключениях к атаке", – пишет корреспондент издания по Манчестер Сити Джонатан Смит.

"Зинченко отплатил Гвардиоле за доверие", – высокие оценки украинца за матч с Челси, который стал лучшим для него в АПЛ

Профильный портал City Watch также поставил Александру оценку 7 – балл выше имеют Фоден и Сане. "В начале встречи исполнил фантастическую подачу, к которой почти дотянулся Габриэл Жезус. Похоже, Зинченко может стать долгосрочным решением проблемы левого защитника", – считает CW.

Популярное местное издание Manchester Evening News оценило Зинченко 6 баллами – худший результат в составе "горожан" рядом еще с 3 партнерами. "Валлийская команда определила Зинченко слабым местом Манчестер Сити и направляла игру в его зону. Хотя в первом тайме он немного заигрывался, в общем достаточно хорошо закрыл свой фланг", – добавляет журналист Стюарт Бреннан.

Phil Foden vs Newport

2 goals

Man of the match@StuBrennanMEN gives his player ratings from Rodney Parade as City advanced through to the quarter-finals. #NEWMCI pic.twitter.com/iSBTYNRTrg — Manchester City News (@ManCityMEN) 16. Februar 2019

Sky Sports выставил "шестерки" всей обороне Манчестер Сити, в том числе и Зинченко, хотя Александр на фоне партнеров по линии защиты работал гораздо больше.

Daily Mail вообще отвела украинцу статус худшего игрока матча – 5 баллов. Очень странное решение издания, которое к тому же даже не упоминает в своем привычно обширном отчете ни одной ошибки Зинченко.

В сети болельщики Манчестер Сити не согласны с плохими оценками для левого защитника команды. Большинство из них остались довольны игрой Зинченко в 1/8 финала Кубка Англии.

I can confirm, Oleksandr Zinchenko is still the best left back in world

While Foden is now better than any Liverpool player

Facts. — E.S (@BernardoooSilva) 16. Februar 2019

"Могу подтвердить, что Александр Зинченко все еще лучший левый защитник в мире".

According to the Newport scout he said that Zinchenko was our weak link..honestly?The lad is class getting better with every game..look out Mendy — alan whitfield (@Bigalmcfc1952) 16. Februar 2019

"По словам скаута Ньюпорта, Зинченко был слабым звеном... Правда? Парень с каждой игрой выглядит все лучше. Менди нужно остерегаться".

Следующий матч Манчестер Сити сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке, а через неделю сразится с Челси в финале Кубка Лиги за первый трофей сезона. Зинченко имеет прекрасные шансы сыграть в одном из двух матчей – вероятнее в Кубке Лиги, где Александр стабильно выходил в этом сезоне.