Зінченко в Кубку Англії: чудова статистика, активна робота на атаку та оборону, суперечливі оцінки англійських ЗМІ

Олександр Зінченко провів черговий непоганий матч за Манчестер Сіті, в якому його команда легко впоралася з Ньюпортом (1:4) і вийшла в 1/4 фіналу Кубка Англії. Місцеві видання не зійшлися в оцінках для гравця збірної України.

Пеп Гвардіола виставив на гру проти представника 4-го дивізіону дуже сильний склад. Олександр Зінченко зберіг своє місце в старті на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті після відмінного поєдинку проти Челсі. Українець вдруге поспіль відіграв за "містян" весь матч.

Манчестер Сіті без проблем обіграв Ньюпорт і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – черговий пристойний матч Зінченка

Якщо порівнювати з грою проти Челсі, то вчора Зінченко частіше зміщувався у півфланг, не притискався до бокової лінії. Олександр брав активну участь у побудові атак, ставши найкращим гравцем матчу за кількістю передач. Точність традиційно висока – 89,9%.

На полі Ньюпорта Зінченку непогано вдавалися довгі паси: 4 з 6 лонгболлів були успішними. Можна занести йому в актив всі 3 навіси у чужий штрафний майданчик (один з яких призвів до удару по воротах, ще один мав замикати Жезус). Загалом Зінченко виконав 2 ключові передачі, але реальної небезпеки вони не принесли. Значно цікавішим був розрізний пас українця на Давіда Сілву в середині першого тайму – іспанець не очікував такого розвитку подій.

Як не дивно, в обороні Олександру також довелося попрацювати. Ньюпорт намагався атакувати одним флангом, планомірно навантажуючи його зону. Теплова карта господарів чітко дає зрозуміти, що Зінченко мав достатньо захисних обов'язків.

Зінченко гідно впорався: найчастіше серед гравців Сіті йшов у відбір (3 з 4 спроб вдалі), друге місце в команді за вибиваннями (2), лідерство в парі з Марезом за кількістю блоків ворожих ударів і прострілів (3). Виграв 80% єдиноборств.

Звичайно, були помилки. Наприклад, в найкращому негольовому моменті Ньюпорта, коли Едерсон дивом витягнув удар Бакінсона, українець не зумів перервати подачу, чим подарував супернику перспективний шанс. Згодом трапився епізод, коли Зінченко ледь не "привіз" гостроту на свої ворота. Це все було до 20-ї хвилини, надалі Олександр виглядав солідно.

Оцінки статистичних порталів для Зінченка в абсолютному значенні схожі: SofaScore – 7.5, WhoScored – 7.3. Відносно інших гравців Сіті ці бали сприймаються трішки по-іншому. У першому випадку це 5-й результат після авторів голів і яскравого Жезуса (два асисти), а в другому – лише 7-й результат.

Бали українця від англійських ЗМІ за цей матч дуже суперечливі. Журналісти не зійшлися у враженні від гри Олександра. Дехто подарував високу оцінку та дав позитивну характеристику, а інші видання навпаки визначили його серед гірших.

ESPN оцінив роботу Зінченка проти Ньюпорта на 7 балів – лише Фоден і Едерсон отримали більше. "Доповнив враження від свого прекрасного виступу проти Челсі та добре виглядав при підключеннях до атаки", – пише кореспондент видання по Манчестер Сіті Джонатан Сміт.

"Зінченко відплатив Гвардіолі за довіру", – високі оцінки українця за матч з Челсі, який став найкращим для нього в АПЛ

Профільний портал City Watch також поставив Олександру оцінку 7 – вищий бал мають Фоден і Сане. "На початку зустрічі виконав фантастичну подачу, до якої майже дотягнувся Габріел Жезус. Схоже, Зінченко може стати довгостроковим вирішенням проблеми лівого захисника", – вважає CW.

Популярне місцеве видання Manchester Evening News оцінило Зінченка 6 балами – найгірший результат у складі "містян" поряд ще з 3 партнерами. "Валлійська команда визначила Зінченка слабким місцем Манчестер Сіті та спрямовувала гру через його зону. Хоча в першому таймі він трішки загравався, загалом достатньо добре закрив свій фланг", – додає журналіст Стюарт Бреннан.

Phil Foden vs Newport

2 goals

Man of the match@StuBrennanMEN gives his player ratings from Rodney Parade as City advanced through to the quarter-finals. #NEWMCI pic.twitter.com/iSBTYNRTrg — Manchester City News (@ManCityMEN) 16. Februar 2019

Sky Sports виставив "шістки" всій обороні Манчестер Сіті, зокрема і Зінченку, хоча Олександр на фоні партнерів по лінії захисту працював значно більше.

Daily Mail взагалі відвела українцю статус найгіршого гравця матчу – 5 балів. Дуже дивне рішення видання, яке до того ж навіть не згадує у своєму звично розлогому звіті жодної помилки Зінченка.

У мережі вболівальники Манчестер Сіті не погоджуються з поганими оцінками для лівого захисника команди. Більшість з них залишилися задоволені грою Зінченка в 1/8 фіналу Кубка Англії.

I can confirm, Oleksandr Zinchenko is still the best left back in world

While Foden is now better than any Liverpool player

Facts. — E.S (@BernardoooSilva) 16. Februar 2019

"Можу підтвердити, що Олександр Зінченко досі найкращий лівий захисник у світі".

According to the Newport scout he said that Zinchenko was our weak link..honestly?The lad is class getting better with every game..look out Mendy — alan whitfield (@Bigalmcfc1952) 16. Februar 2019

"Згідно зі словами скаута Ньюпорта, Зінченко був слабкою ланкою... Справді? Хлопець з кожною грою виглядає все краще. Менді потрібно остерігатися".

Наступний матч Манчестер Сіті зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке, а за тиждень позмагається з Челсі у фіналі Кубка Ліги за перший трофей сезону. Зінченко має прекрасні шанси зіграти в одному з цих двох матчів – ймовірніше в Кубку Ліги, де Олександр стабільно виходив у цьому сезоні.