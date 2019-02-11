"Зинченко отплатил Гвардиоле за доверие", – высокие оценки украинца за матч с Челси, который стал лучшим для него в АПЛ

Александр Зинченко отлично провел центральный матч 26 тура АПЛ Манчестер Сити – Челси, в котором его команда разбила соперника со счетом 6:0. Реакция СМИ на игру хавбека сборной Украины – в нашем материале.

Александр Зинченко впервые в 2019 году вышел на поле в поединке Премьер-лиги. До этого в активе 22-летнего украинца были только 2 матча Кубка лиги против Бертона (в одном из которых Зинченко забил дебютный гол за Манчестер Сити), а также поединок Кубка Англии против Ротерхэма.

Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча

И вот Хосеп Гвардиола довольно неожиданно решил дать шанс Зинченко в матче против Челси, который стал центральным в 26 туре Премьер-лиги. Вряд ли украинец разочаровал наставника – впервые в своей английской карьере Саша отличился сразу двумя результативными действиями. Сначала Зинченко сбросил мяч на Агуэро, который феноменальным ударом забил второй гол в матче, а под занавес поединка ассистировал Стерлингу, после чего тот поставил точку во встрече.

Зинченко действовал на уже привычной для себя позиции левого защитника, изредка смещаясь в центр. Александр получил оценку 8.1 от портала SofaScore – лучший балл среди защитников и третья оценка как в составе Манчестер Сити, так в целом среди всех участников поединка.

Украинец действовал довольно уверенно, особенно на уровне именитого соперника. Кроме двух голевых передач, в концовке матча Зинченко мог и сам забивать, однако защитник и Кепа сумели опередить Александра. Кроме того, уже в дебюте матча он не побоялся совершить рейд левым флангом через полполя, чего явно не ожидали футболисты Челси. Едва ли не лучший поединок Зинченко на Туманном Альбионе.

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Также 22-летний украинец выиграл 7 единоборств из 12-ти и ни разу не сфолил против соперника. Стоит отметить дриблинг Александра – 2 попытки из 3-х стали удачными. Наконец-то украинец сыграл удачно и в защите – один перехват, один заблокированный удар. Кроме того, Зинченко не терял позицию, в отличие от предыдущих матчей.

Точность передач Зинченко составила 92% – отличный показатель. Всего украинец отдал 65 пасов – несколько меньше, чем обычно, но стоит сделать существенную поправку на уровень соперника, ведь до этого Зинченко выходил против куда более слабых оппонентов. Оба навесы в штрафную оказались неточными, а вот с длинными передачами ситуация лучше – 2 точных из двух.

WhoScored поставил Зинченко еще более высокую оценку – 8.7. Это также третий результат на две команды – лучшими были только Агуэро и Стерлинг.

Партнеры почувствовали уверенность Зинченко и чаще играли через его фланг – 51% атак Сити прошли именно слева, тогда как справа – только 26%. В свою очередь Челси через свой правый фланг атаковал в 31% случаев – через противоположный 39%. Непосредственный оппонент Зинченко Педро провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Лофтус-Чика.

Squawka оценила игру Зинченко "семеркой" – столько же получили Эдерсон, Де Брюйне, Гюндоган и Фернандиньо. Издание оценило Александра выше всех защитников "горожан". "Не выглядел неестественно слева. Хорошо атаковал в первом тайме, стал причастным к двум голам Агуэро и отдал классный ассист на Стерлинга. Внес весомый вклад в защитные действия команды", – так отзываются журналисты об игре Зинченко.

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Ресурс City Watch поставил украинцу 8. "Выбор Гвардиолы на позиции левого защитника заставил поднять брови, поскольку юноша уже демонстрировал слабые места в игре в защите. Однако Зинченко отплатил тренеру за доверие надежной игрой и обнадеживающей эффективностью.

Поскольку его родная позиция – хавбек, то Зинченко не испытывает комплексов при владении мячом. Сыграл одну из решающих ролей в доминировании Манчестер Сити. Быстрая перепасовка с Агуэро привела к божественному мячу аргентинца, а в конце поединка Зинченко выложил пас на Стерлинга, как на тарелке. Также прилично действовал в защите", – издание насыпало комплиментов футболисту сборной Украины.

Manchester Evening News: "Странный выбор Гвардиолы, но он оправдал себя. Его атакующие действия ограничивали аналогичные попытки Челси, а в защите в этот раз Зинченко действовал безошибочно". Оценка 8.

От BBC Зинченко получил оценку 6.88 – средний балл в команде. Выше оценили Ляпорта, Фернандиньо, Гюндогана и всех атакующих игроков, вышедших в старте.

К слову, этот матч стал уже 4-м для Зинченко в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Если украинец проведет еще один поединок, а Сити по итогам сезона сможет защитить титул, то полузащитник сборной Украины получит уже вторую чемпионскую медаль, тем самым превзойдет Олега Лужного, который в составе Арсенала только раз становился чемпионом Англии.

Всего же в текущем сезоне Зинченко набрал уже 5 баллов по системе "гол+пас" – 1 гол и 4 результативные передачи во всех турнирах.

Кто знает, возможно, уверенная игра украинца заставит Гвардиолу дать шанс Зинченко и в следующих поединках? Ближайшими соперниками Манчестер Сити станут Ньюпорт Каунти в рамках Кубка Англии и... Шальке Евгения Коноплянки в Лиге чемпионов.

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