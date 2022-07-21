Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о подписании Александра Зинченко, которого до сих пор не объявили в статусе игрока "канониров".

"Зинченко? Да, как вы видели, он здесь. Есть еще несколько формальностей, чтобы все завершить, но мы очень рады, что он у нас. Я очень хорошо знаю этого игрока. Александр – исключительный футболист, и он также принесет еще одно конкурентное преимущество этой раздевалке.

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Зинченко может сыграть и в полузащите, и на позиции левого защитника. В начале карьеры он был типичным номером 10, а мы превратили его в левого защитника, который может делать многое, чего мы хотим от нашей манеры игры.

Универсальность – это то, что будет важно для команды, потому что у нас есть игроки на этой позиции, которые являются более конкретными крайними защитниками, поэтому я очень рад", - цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Напомним, в Манчестер Сити уже успели попрощаться с Зинченко, который должен стать игроком "канониров". Украинец пополнит бюджет Ман Сити на 30 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены бонусами.

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