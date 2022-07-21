"Зінченко? Так, як ви бачили, він тут. Є ще кілька формальностей, щоб все завершити, але ми дуже раді, що він у нас. Я дуже добре знаю цього гравця. Олександр – винятковий футболіст, і він також принесе ще одну конкурентну перевагу цій роздягальні.

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Зінченко може зіграти й у півзахисті, і на позиції лівого захисника. На початку кар’єри він був типовим номером 10, а ми перетворили його на лівого захисника, який може робити багато речей, які ми хочемо від нашої манери гри.

Універсальність – це те, що буде важливо для команди, тому що у нас є гравці на цій позиції, які є більш конкретними крайніми захисниками, тому я дуже радий", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, в Манчестер Сіті вже встигли попрощатись із Зінченком, який має стати гравцем "канонірів". Українець поповнить бюджет Ман Сіті на 30 млн фунтів, ще 2 млн передбачені бонусами.

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