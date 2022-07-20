Гвардиола впервые прокомментировал продажу Зинченко в Арсенал – ливень комплиментов и уникальное прощание для украинца
Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола поблагодарил трех важных игроков, покинувших клуб в нынешнее трансферное окно.
"Зинченко, как и Жезус и Стерлинг, оказали огромное влияние на команду. Невероятные люди и особенные игроки, но они идут дальше. Челси и Арсенал – невероятные клубы, я рад успеху своих ребят.
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Наша благодарность за то, как они вели себя на поле и за его пределами. С Олексом получилось хорошо, мы смогли нормально попрощаться. С Габриэлем и Рахимом нет, но с Олексом мы поужинали и попрощались", – цитирует Гвардиолу MEN.
Напомним, вскоре Зинченко должен присоединиться к Арсеналу, куда раньше перешел нападающий Габриэл Жезус. Украинец пополнит бюджет Ман Сити на 30 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены бонусами.
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