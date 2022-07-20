"Зинченко, как и Жезус и Стерлинг, оказали огромное влияние на команду. Невероятные люди и особенные игроки, но они идут дальше. Челси и Арсенал – невероятные клубы, я рад успеху своих ребят.

Зинченко покинул расположение Манчестер Сити – трансфер в Арсенал должен завершиться в ближайшие часы

Наша благодарность за то, как они вели себя на поле и за его пределами. С Олексом получилось хорошо, мы смогли нормально попрощаться. С Габриэлем и Рахимом нет, но с Олексом мы поужинали и попрощались", – цитирует Гвардиолу MEN.

Напомним, вскоре Зинченко должен присоединиться к Арсеналу, куда раньше перешел нападающий Габриэл Жезус. Украинец пополнит бюджет Ман Сити на 30 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены бонусами.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця