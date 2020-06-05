Зинченко узнал дату и время матча Кубка Англии против Ньюкасла – FA опубликовала новый график турнира

Футбольная ассоциация Англии (FA) обнародовала новые даты матчей 1/4 финала Кубка Англии.

После объявления о рестарте АПЛ 17 июня FA определила ориентировочные даты возобновления Кубка Англии. Теперь известны точные даты и время начала матчей.

АПЛ объявила календарь стартовых туров после возобновления сезона: известна дата матча Манчестер Сити – Ливерпуль

27 июня, суббота

Норвич – Манчестер Юнайтед – 19:30

28 июня, воскресенье

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 15:00

Лестер – Челси – 18:00

Ньюкасл – Манчестер Сити – 20:30

К слову, действующим обладателем Кубка Англии является Манчестер Сити, который в прошлогоднем финале разбил Уотфорд со счетом 6:0. В составе "горожан" борется за защиту титула и украинец Александр Зинченко.

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