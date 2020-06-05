Зінченко дізнався дату й час матчу Кубка Англії проти Ньюкасла – FA опублікувала новий графік турніру

Де Брюйне і Зінченко / фото: Манчестер Сіті

Футбольна асоціація Англії (FA) оприлюднила нові дати матчів 1/4 фіналу Кубка Англії.

Після оголошення про рестарт АПЛ 17 червня FA визначила орієнтовні дати відновлення Кубка Англії. Тепер відомі точні дати і час початку матчів.

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27 червня, субота

Норвіч – Манчестер Юнайтед – 19:30

28 червня, неділя

Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 15:00

Лестер – Челсі – 18:00

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 20:30

До слова, чинним володарем Кубка Англії є Манчестер Сіті, який у минулорічному фіналі розтрощив Уотфорд з рахунком 6:0. У складі "містян" бореться за захист титулу й українець Олександр Зінченко.

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