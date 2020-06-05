АПЛ объявила календарь стартовых туров после возобновления сезона: известна дата матча Манчестер Сити – Ливерпуль

Английская Премьер-Лига выбрала базовые даты для первых туров чемпионата Англии после длительного перерыва.

Матчи Английской Премьер-лиги возобновятся уже 17 июня, а расписание составлено до 2 июля, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Первым поединком станет противостояние Астон Виллы и Шеффилд Юнайтед – поединок запланирован 17 июня на 20:00. А чуть позже в этот же день Манчестер Сити Зинченко проведет перенесенную встречу с Арсеналом – матч начнется в 22:15 по киевскому времени.

Далее АПЛ имеет базовые даты для следующих туров:

30 тур – 19 – 22 июня;

31 тур – 23 – 25 июня;

32 тур – 27 июня – 2 июля.

Добавим, что центральный поединок АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль запланирован на 2 июля. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, опережая "горожан" на 25 очков. Подопечные Клоппа уже в ближайшем туре могут стать чемпионами – это случится в случае их победы на Эвертоном и поражения Манчестер Сити от Арсенала.

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