"Це Андрій. Йому 10 років. Сьогодні він знаходиться вже у безпеці. Як і більшість українців, він був змушений разом з родиною залишити свою домівку через війну.

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Ще 75 днів тому цей хлопчик мріяв стати футболістом і безтурботно тренувався зі своєю командою. Сьогодні ж він мріє лише про одне – про мир у нашій країні. Про спокій. Про нормальне життя у себе вдома. Мені дуже боляче від того, що через війну, розв’язану Росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше – життя.

Я вірю, що скоро настане день нашої, української, перемоги. І всі дітки зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні Манчестер Сіті. Слава Україні", – написав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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