"Мой любимый игрок нынешнего Арсенала? Мне нравятся все они. Атакующее звено очень хорошее. Комбинации, движение вперед...

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Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус – все. Нравится, как они комбинируют через Зинченко. Когда они выбирают время, принимают решения. Мне это очень нравится", – цитирует Венгера Goal.

Напомним, Арсенал долго шел лидером АПЛ, однако серия слабых результатов отбросила "канониров" на второе место после Ман Сити. Лондонцы отстают на очко, но у конкурента еще есть игра в запасе.

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