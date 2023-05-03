Арсенал в лондонском дерби против Челси сумел прервать свою четырехматчевую безвыигрышную серию. "Канониры" решили судьбу встречи еще в первом тайме, забив в ворота Аррисабалаги трижды. После перерыва хозяева несколько расслабились, позволив "синим" оформить гол престижа.

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Арсенал победил Челси и вернул лидерство – Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар