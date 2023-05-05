Руслан Малиновский празднует юбилей и думает, не сменит ли тренера. В прессе появляются слухи о возможном приходе Зинедина Зидана на место Игора Тудора.

Эрлинг Холанд тоже мог бы жаловаться на своего наставника. Хосеп Гвардола сам признался, что мешает бомбардиру Ман Сити бить еще больше рекордов. Александр Зинченко рискует остаться без титула АПЛ, зато будет чем похвастаться в FIFA. Об этих и других новостях смотрите в дайджесте "Футбол 24".

Арсенал победил Челси и вернул лидерство – Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар