Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко сможет выйти на футбольное поле в поединке 1/8 Кубка Англии против Питерборо.

Соответствующее решение принял Хосеп Гвардиола, который убежден, что это станет положительным сигналом для украинца, переживающего за родину. Об этом наставник "горожан" сообщил на предматчевой пресс-конференции.

Зинченко, Малиновский, Ребров и другие легионеры перевели армии Украины более 16 млн грн

"С ним все хорошо. Я думаю, что будет хорошо для него сыграть и показать, почему он нам полезен. Алекс – отличный футболист", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "голубых" .

Отметим, что наш 25-летний земляк с первого дня военного вторжения России пытается всячески поддерживать армию и украинский народ. Предыдущий матч с Эвертоном в АПЛ Зинченко провел на скамейке для запасных.