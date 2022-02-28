Універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко матиме змогу вийти на футбольну поле в поєдинку 1/8 Кубка Англії проти Пітерборо.

Відповідне рішення ухвалив Хосеп Гвардіола, який переконаний, що це стане позитивним сигналом для українця, який переживає за Батьківщину. Про це наставник "містян" повідомив на передматчевій прес-конференції.

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"З ним все гаразд. Я гадаю, що буде добре для нього зіграти і показати, чому він нам корисний. Алекс – чудовий футболіст", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "блакитних".

Зауважимо, наш 25-річний земляк з першого дня військового вторгнення Росії намагається всіляко підтримувати армію та український народ. Попередній матч з Евертоном в АПЛ Зінченко провів на лавці для запасних.

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