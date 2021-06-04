Зинченко станет отцом – Влада Седан поделилась сенсационным фото
20:10 - Читати українською
Звездная пара украинского футбола готовится стать родителями.
Влада Зинченко опубликовала в Instagram фотографию, где без лишних комментариев сообщает о своей беременности.
Зинченко прибыл в расположение сборной Украины
Защитник сборной Украины тоже не замедлил и распространил это же фото с подписью "Мой мир". Напомним, в марте 2020-го футболист женился на журналистке телеканалов Футбол.
В прошлом сезоне АПЛ Александр провел 20 матчей и помог команде Гвардиолы завоевать золото турнира. Сейчас Зина готовится в лагере сборной Украины к поездке на Евро-2020.
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