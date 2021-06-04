Влада Зинченко опубликовала в Instagram фотографию, где без лишних комментариев сообщает о своей беременности.

Зинченко прибыл в расположение сборной Украины

Защитник сборной Украины тоже не замедлил и распространил это же фото с подписью "Мой мир". Напомним, в марте 2020-го футболист женился на журналистке телеканалов Футбол.

В прошлом сезоне АПЛ Александр провел 20 матчей и помог команде Гвардиолы завоевать золото турнира. Сейчас Зина готовится в лагере сборной Украины к поездке на Евро-2020.

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