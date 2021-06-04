Сборная Украины победила Северную Ирландию в очередном спарринге к Евро-2020. Экспертный разбор полетов в социальных сетях – читайте на "Футбол 24".

Команда Шевченко наконец прервала длительную безвыигрышную серию. По невероятной поддержке днепровских болельщиков "сине-желтые" минимально обыграли Северную Ирландию. Однако, реванш за обидное поражение на Евро-2016 удался не до конца, ведь тогда мы уступили 0:2. Сборная Украины выглядела гораздо интереснее и веселее, чем в предыдущих матчах, а 18-летний Судаков быстро позакрывал роты критикам.

Украина – Северная Ирландия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Ведущий ютуб-канала "Бомбардир" Роман Бебех разглядел положительные моменты уже после 15-ти стартовых минут.

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко также доволен игрой подопечных Шевы. Самый большой комплимент достался юному Судакову.

Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко считает, что репетиция перед будущим форумом не удалась. Аргументы – ниже.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков так и не дождался реванша за Евро-2016.

Блогер Михаил Смоловой даже здесь нашел возможность потролить Шахтер. Правда, немного ошибся. Воспитанников донецкого клуба в старте вышло 4, а не 3.

Журналист Олег Барков в своем Telegram сделал несколько выводов по горячим следам. Автор не понимает, за что хейтят Судакова, который попал в финальную заявку на Евро.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло сравнивает игру Северной Ирландии с цирком тюленей.

Скаут Алекс Великих жалуется на дудки и выделяет Судакова.

Матч Украина – Северная Ирландия глазами Брутального футбола.

Украина победила Северную Ирландию в Днепре, прервав долгую безвыигрышную серию – дебютный гол Зубкова решил все