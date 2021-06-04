Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко прибыл в лагерь сборной Украины, сообщает "Футбол NEWS".

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24-летний футболист прилетел в Харьков, где базируется национальная команда. Полузащитник пропустил два предыдущих товарищеских матча "сине-желтых" – против Бахрейна и Северной Ирландии – мз-за участия в финале Лиги чемпионов. После неудачи в матче с Челси Андрей Шевченко решил дать Зинченко несколько дней выходных – как следствие, игрок прибыл в расположение сборной только сегодня.

Напомним, Зинченко в сезоне 2020/21 провел за Манчестер Сити 32 матча во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

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