Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом

Представитель сборной Украины Александр Зинченко за последнее время подорожал почти на 10 миллионов евро.

После обновления трансферной стоимости игроков самым дорогим украинским футболистом стал защитник Манчестер Сити Александр Зинченко. Цена на него, по данным Transfermarkt, выросла с 20 до 30 миллионов евро.

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Напомним, что ранее Зинченко делил первенство с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым (20 млн евро). Стоимость данных исполнителей не изменилась.

Четвертая позиция по-прежнему осталась у полузащитника Аталанты Руслана Малиновского (12,5 млн евро), а замыкает пятерку Марлос со стоимостью в 11 млн евро. Андрей Лунин расположился на восьмом месте и оценивается в 7,5 млн евро.

Напомним, Александр Зинченко, которым летом интересовался Ювентус, смог отличиться двумя забитыми голами за сборную Украины в матчах против Литвы и Нигерии.

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