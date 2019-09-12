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Зінченко став найдорожчим українським футболістом

16:59 1535 Читать на русском
Зінченко став найдорожчим українським футболістом
Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Представник збірної України Олександр Зінченко за останній час подорожчав майже на 10 мільйонів євро.

Після оновлення трансферної вартості гравців найдорожчим українським футболістом став захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Ціна на нього, за даними Transfermarkt, зросла з 20 до 30 мільйонів євро.

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Нагадаємо, що раніше Зінченко ділив першість з Андрієм Ярмоленком та Віктором Циганковим (20 млн євро). Вартість даних виконавців не змінилася.

Четверта позиція, як і раніше, залишилась у півзахисника Аталанти Руслана Маліновського (12,5 млн євро), а замикає п'ятірку Марлос з вартістю в 11 млн євро. Андрій Лунін розташувався на восьмому місці і оцінюється в 7,5 млн євро.

Нагадаємо, Олександр Зінченко, яким влітку цікавився Ювентус, зміг відзначитися двома забитими голами за збірну України в матчах проти Литви та Нігерії.

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