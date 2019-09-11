toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

"Самый главный гол в карьере": загадочное фото Зинченко и Седан спровоцировало слухи о беременности девушки

19:11 117 Читати українською
"Самый главный гол в карьере": загадочное фото Зинченко и Седан спровоцировало слухи о беременности девушки
Александр Зинченко и Влада Седан / Фото из соцсетей

Влада Седан, которая влюбила в себя защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, подорвала сеть провокационным фото.

Девушка игрока сборной Украины опубликовала в Instagram фото с аэропорта Борисполь, на котором Александр обнимает свою пассию.

Влада Седан: соблазнительная журналистка, которая влюбила в себя Зинченко и тысячи фанатов сборной Украины

Внимательные подписчики обратили внимание на то, как Зинченко бережно держит Владу за живот. Этот факт спровоцировал настоящую бурю в комментариях, где большинство утверждает, что этот жест подтверждает беременность девушки.

"Самый главный гол в карьере", "Де Брюйне станет дедушкой" и много другого народного креатива можно найти в комментариях под фото.

"Яремчук > Марадона", или "Ребята Шевченко горят в обороне как осенние листья". Реакция соцсетей на Украина – Нигерия

️Z

Допис, поширений Vlada (@v.lada_sedan)

blog_ava
Украина – Нигерия: 45 минут террора из-за потери "горняка", возвращение Коно, "топ-класс Лунина" и старые герои
03:14
2967
Теги
Девушки футболистов Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
20
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук