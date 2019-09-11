"Самый главный гол в карьере": загадочное фото Зинченко и Седан спровоцировало слухи о беременности девушки

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото из соцсетей

Влада Седан, которая влюбила в себя защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, подорвала сеть провокационным фото.

Девушка игрока сборной Украины опубликовала в Instagram фото с аэропорта Борисполь, на котором Александр обнимает свою пассию.

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Внимательные подписчики обратили внимание на то, как Зинченко бережно держит Владу за живот. Этот факт спровоцировал настоящую бурю в комментариях, где большинство утверждает, что этот жест подтверждает беременность девушки.

"Самый главный гол в карьере", "Де Брюйне станет дедушкой" и много другого народного креатива можно найти в комментариях под фото.

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