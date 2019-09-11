"Вийшли розхлябаними, провалили центр". Україна не мала права опускатися до такого рівня, Лунін і Коваленко – у запарі

"Футбол 24" обговорює товариський матч Україна – Нігерія (2:2) з Іваном Гецком, автором першого гола в історії нашої національної команди.

– Перший тайм – провали у захисті і центрі поля, "горимо" 0:2. Шок?

– Нігерія зуміла показати свій характер, зуби. Щодо наших, то вони недооцінили опонента. На поле вийшли розхлябаними. Звичайно, ми очікували, що Шевченко випустить не найсильніший склад. Належало надати шанс гравцям ротації.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

При всіх цих нюансах я все одно вважаю, що українці не мали права опускатися до такого рівня… Почали перебудовуватися, і лише під кінець другого тайму щось стало виходити.

– Спаринги – для інформації і певних висновків. Які висновки зробили ви? Хто зайвий у збірній України?

– На полі – все видно. Ми побачили солідну та достойну гру України з Литвою, а вчора побачили, як ряд гравців не вписуються у склад Шевченка. Особливо помітно, що середня лінія була просто-таки провалена. Нігерія створила безліч моментів, які ми самі собі привезли. Не було взаємодії. Розумію тренера: він хотів надати шанс тим людям, які перебувають на других ролях. Але що з цього вийшло – ми наочно побачили у першому таймі.

– Натякаєте, насамперед, на Коваленка?

– Безумовно, це Коваленко, а також ряд інших гравців.

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– Отже, Степаненко у цій команді – просто незамінний. Тарас вже розміняв четвертий десяток, кілька років, сподіваємося, ще пограє. Що далі?

– А далі будемо виховувати нових Степаненків, які повинні грати не гірше від нього. Як бачимо, це одна з ключових позицій. Варто Степаненку травмуватися або ж отримати дискваліфікацію, – одразу виникнуть величезні проблеми.

– Після переходу в Динамо погіршився ігровий тонус Караваєва. Згідні?

– Я думаю, тут головна причина – у відсутності ігрової практики. Караваєв – гравець високого рівня, який повинен стабільно виходити на поле. Його почали "пересмикувати", з’явилася психологічна невпевненість, що ми й побачили у вчорашньому матчі.

– Чи був легальним гол Яремчука?

– Я думаю, рука була – скоріше "так", ніж "ні". Але м’яч так чи інакше опинився б у воротах, тож рука не впливала на результат.

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– Хто – головний герой збірної України за підсумком матчів проти Литви та Нігерії?

– Ви ж бачили, що коли виходить Марлос і грає Зінченко – це зовсім інший, якісніший футбол. На них будується вся наша атака. Ще б відзначив Пятова. Коли він у воротах – позаду все спокійно, команда не хвилюється за свій тил. А от Лунін вчора потрапив у "запарку". Бігав, смикався, хотів щось комусь довести. Одразу виникла напруга у задній лінії. Це відчувалося упродовж усього матчу.

– Донедавна безальтернативними лідерами атаки були Ярмоленко та Коноплянка. Зараз вони здають позиції. Чи вірите, що ще повернуться на свій високий рівень?

– Потрібно зважати на те, що Ярмоленко пропустив багато місяців через травму, а Коноплянка мав проблеми з потраплянням у склад. Зараз їм потрібно працювати над собою і доводити, що вони – лідери. Молоді гравці наступають на п’яти, тож Ярмоленко і Коноплянка повинні розуміти, що рано чи пізно доведеться піти. Але я впевнений, що власний потенціал вони повністю не вичерпали, тож повинні принести чимало користі і збірній, і своїм клубам.

– У відборі до Євро-2020 залишилося провести три матчі – проти Литви, Португалії і Сербії. Ризикнете спрогнозувати, скільки очок добере збірна України?

– Хочеться, щоб вони добрали мінімум 4 очки, заспокоїли наших уболівальників і спокійно готувалися до чемпіонату Європи.

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