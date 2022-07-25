"Мы очень рады, что Зинченко с нами, потому что он игрок, на которого мы действительно были нацелены. Мы действительно верим, что его качества и умения повысят уровень нашей команды.

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Трансфер Зинченко был запланирован еще шесть месяцев назад. Мы хотели максимально укомплектовать эту позицию, чтобы Артета мог строить свой футбол. Конечно, Микель знает его лучше всех, поскольку они вместе работали в Манчестер Сити. Вся необходимая информация нам была доступна. Не только о его качествах как футболиста, но и как личности, что для нас так важно. Мы хотели иметь в составе игрока типа Зинченко", – заявил Эду в комментарии Sky Sports.

Напомним, Арсенал отдал Манчестер Сити за украинца около 35 млн евро, личный контракт рассчитан на 4 года.

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