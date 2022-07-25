"Действительно солидный дебют для украинца, который, правда, продолжил традицию футболистов Арсенала бешено стараться пробить с дальней дистанции не имея при этом мощного удара.

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Несколько отличных передач и хорошее чувство позиции, несмотря на вопросы, которые были подняты по поводу его защитных способностей", – оценила действия Зинченко журналистка Football.London Кайя Кайнак.

Напомним, 24 июля на стадионе Кемпинг Уорлд в Орландо (США) состоялся контрольный матч между Арсеналом и Челси, ставший дебютным для Зинченко в составе лондонского клуба. Поединок завершился уверенной победой "канониров" со счетом 4:0.

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