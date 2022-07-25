"Ми дуже раді, що Зінченко з нами, бо він гравець, на якого ми справді були націлені. Ми справді віримо, що його якості та вміння підвищать рівень нашої команди.

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Трансфер Зінченка був запланований ще шість місяців тому. Ми хотіли максимально укомплектувати цю позицію, щоб Артета міг будувати свій футбол. Звичайно, Мікель знає його найкраще, оскільки вони разом працювали в Манчестер Сіті. Уся необхідна інформація нам була доступна. Не тільки про його якості як футболіста, а й як особистості, що для нас так важливо. Ми хотіли мати у складі гравця типу Зінченка", – заявив Еду в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Арсенал віддав Манчестер Сіті за українця близько 35 млн євро, особистий контракт розрахований на 4 роки.

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