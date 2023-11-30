Защитник Арсенала Александр Зинченко стал автором одного из самых красивых голов АПЛ в ноябре.

Пресс-служба английской Премьер-лиги открыла голосование за автора лучшего гола в ноябре. В списке восемь претендентов: Мохамед Кудус (Вест Хэм), Камерон Арчер (Шеффилд Юнайтед), Пабло Сарабия (Вулверхэмптон), Александр Зинченко (Арсенал), Саймон Адингра (Брайтон), Рахим Стерлинг (Челси), Майкл Олисе (Кристал Пелас) Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).

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Следует заметить, что украинский легионер Арсенала действительно забил классный акробатический гол, который при других обстоятельствах вполне претендовал бы на победу. Однако в этот раз вряд ли кто-нибудь сможет помешать Алехандро Гарначо занять первое место.

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