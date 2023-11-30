Захисник Арсенала Олександр Зінченко став автором одного з найкрасивіших голів АПЛ у листопаді.

Прес-служба англійської Прем'єр-ліги відкрила голосування за автора найкращого гола у листопаді. У списку вісім претендентів: Мохамед Кудус (Вест Хем), Камерон Арчер (Шеффілд Юнайтед), Пабло Сарабія (Вулверхемптон), Олександр Зінченко (Арсенал), Саймон Адінгра (Брайтон), Рахім Стерлінг (Челсі), Майкл Олісе (Крістал Пелас), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).

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Слід зауважити, що український легіонер Арсенала справді забив класний акробатичний гол, який за інших обставин цілком претендував би на перемогу. Однак цього разу навряд чи хтось зможе завадити Алехандро Гарначо забрати перше місце.

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