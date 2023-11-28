Минувшие выходные стали очень продуктивными для наших легионеров в ведущих лигах Европы.

Сразу три украинца попали в символические сборные по версии статистического портала WhoScored.

Мудрик сжегся, конфликт в Челсе, новая украинская звезда в АПЛ – Забарного продают, а чемпионскому Зинченко угрожают

Александр Зинченко оказался среди 11 лучших АПЛ. Левый защитник Арсенала спас от гола и помог одержать минимальную победу над Брентфордом.

Андрей Лунин в топе Ла Лиги. Голкипер Реала сохранил ворота "сухими" на поле Кадиса.

Руслан Малиновский на позиции форварда в символической сборной Серии А. Украинец отметился роскошным дебютным голом за Дженоа, хотя это и не помогло добыть хотя бы очко во встрече с Фрозиноне.

"Левая нога, наводящая ужас". Италия снова в восторге от магии Малиновского, его шедевр оправдал цены на билеты