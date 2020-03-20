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Зинченко со своими "детьми" на идеальном украинском дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

18:01 119 Читати українською
Зинченко со своими "детьми" на идеальном украинском дал рекомендации по борьбе с коронавирусом
Александр Зинченко (справа) / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на введение карантина на территории Украины.

Европой проносится пандемия коронавируса, который стал причиной переноса Евро-2020, Лиги чемпионов и Европы, остановки практически всех национальных чемпионатов.

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ВОЗ рекомендует максимальную социальную изоляцию как один из самых действенных способов противодействия массовому распространению заболевания. Украина также ввела строгие правила карантина до 3 апреля, предусматривающие штрафы и даже арест за их нарушение.

Александр Зинченко решил записать видеообращение к украинцам, в котором пожелал здоровья и выразил уверенность, что вирус удастся преодолеть.

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Теги
Украинцы за рубежом коронавирус Англия Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко
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