Десна открыла на своем стадионе волонтерский штаб для борьбы с коронавирусом

Клуб из Чернигова сообщил об открытии штаба поддержки населения в борьбе с распространением пандемии корогнавируса.

На своем официальном сайте Десна сообщила об открытии штаба по поддержке населения на время карантина в Украине. Он будет расположен на стадионе клуба.

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Каждый день с 10:00 по 17:00 в штабе можно получить антисептик, информационный буклет и воспользоваться консультацией врача Десны.

"Вирус COVID-19 уже стал проблемой мирового масштаба и, в том числе, влияет и на Украину. Государственные меры по предупреждению распространения вируса являются своевременными, но мы тоже не можем оставаться в стороне – в такое время мы все должны объединиться вместе.

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Поэтому Десна продолжает информирование населения и обеспечивает минимальными средствами защиты, в первую очередь, учреждения социального направления (детские дома, центры реабилитации, дома ветеранов), а сегодня мы открываем и центр выдачи антисептиков на стадионе имени Гагарина", – прокомментировал инициативу клуба вице-президент Десны Игорь Базалинский.

Напомним, розыгрыш УПЛ пока приостановлено на неопределенный срок. Карантин продлится в Украине, как минимум, до 3 апреля.

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