Украинец выйдет в стартовом составе на матч против Севильи за Emirates Cup.

Emirates Cup team news...



Saliba & Zinchenko start

Martin Odegaard in midfield

Gabriel Jesus leads the line



Let's do this! — Arsenal (@Arsenal) July 30, 2022

Зинченко присоединился к Арсеналу 22 июля, а 24-го вышел в основе на спарринг против Челси. Александр качественно отыграл 45 минут и помог команде разбить соперника со счетом 4:0. Затем последовал "секретный" матч с Брентфордом (1:2), где возможность предоставили молодежи и резервистам Арсенала.

Встреча с Севилией стартует в 14:30 по киевскому времени. Emirates Cup – ежегодный спонсорский турнир, в котором Арсенал приглашает соперников для борьбы за символический трофей.

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