Олександр Зінченко з перших днів закріплюється у статусі важливого гравця Арсенала.

Українець вийде у стартовому складі на матч проти Севільї за Emirates Cup.

Emirates Cup team news...



Saliba & Zinchenko start

Martin Odegaard in midfield

Gabriel Jesus leads the line



Let's do this! — Arsenal (@Arsenal) July 30, 2022

Зінченко приєднався до Арсенала 22 липня, а 24-го вийшов у основі на спаринг проти Челсі. Олександр якісно відіграв 45 хвилин і допоміг команді розбити суперника з рахунком 4:0. Потім був "секретний" матч з Брентфордом (1:2), де можливість надали молоді та резервістам Арсенала.

Зустріч із Севільєю стартує о 14:30 за київським часом. Emirates Cup – щорічний спонсорський турнір, в якому Арсенал запрошує суперників для боротьби за символічний трофей.

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