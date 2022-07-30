Зінченко знову вийшов у основі Арсенала – на кону трофей
Олександр Зінченко з перших днів закріплюється у статусі важливого гравця Арсенала.
Українець вийде у стартовому складі на матч проти Севільї за Emirates Cup.
Зінченко приєднався до Арсенала 22 липня, а 24-го вийшов у основі на спаринг проти Челсі. Олександр якісно відіграв 45 хвилин і допоміг команді розбити суперника з рахунком 4:0. Потім був "секретний" матч з Брентфордом (1:2), де можливість надали молоді та резервістам Арсенала.
Зустріч із Севільєю стартує о 14:30 за київським часом. Emirates Cup – щорічний спонсорський турнір, в якому Арсенал запрошує суперників для боротьби за символічний трофей.
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