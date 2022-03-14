"Это уже давно не политика, это настоящая война. Все одноклубники шокированы происходящим. Каждый день, начиная с 24 февраля, я показываю им фото и видео происходящего в нашей стране, и они просто берутся двумя руками за голову и не понимают, как такое может быть в 2022 году.

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Мои одноклубники и все британцы очень сопереживают за нашу страну и народ. Кроме звонков, которые я получаю каждый день, даже прямо на улице я встречаю людей, тех же школьников, которые подходят и говорят: "Мы молимся за твою страну". Я действительно чувствую эту поддержку, мнения британцев полностью на нашей стороне, потому что правда за нами.

Почему УЕФА и ФИФА, всегда политически нейтрально относившиеся к любым проявлениям войны, пошли на радикальные меры? Потому что Россия перешла все границы: она действительно является агрессором, убивающим мирных жителей и никто в мире не может принять эту позицию, поэтому их наказывают всеми возможными санкциями.

Так же, как и мы со своей стороны, футболисты сборной Украины пытались достучаться, чтобы они получили эти санкции. У нас не было желания лишить их от любимого дела – мы просто хотим остановить эту войну и кровопролитие. Мы стучали в разные двери, чтобы их наказывали и они не сидели дома, не молчали в России. Имея такую ​​большую аудиторию, такое большое влияние на людей, никто даже не сказал своей точки зрения, не высказался полностью и не привлек внимание к тому, что это нужно остановить. Вот что нас действительно разозлило, поэтому мы всеми возможными путями стучали во всевозможные двери", – сказал Зинченко в эфире национального телемарафона.

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