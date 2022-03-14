"Це вже давно не політика, це справжня війна. Всі одноклубники шоковані тим, що відбувається. Щодня, починаючи з 24 лютого, я показую їм фото і відео того, що відбувається в нашій країні, і вони просто беруться двома руками за голову і не розуміють, як таке може бути у 2022 році.

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Мої одноклубники і загалом всі британці дуже співпереживають за нашу країну і народ. Окрім дзвінків, які я отримую щодня, навіть просто на вулиці я зустрічаю людей, тих самих школярів, які підходять і кажуть: "Ми молимося за твою країну". Я дійсно відчуваю ту підтримку, думки британців повністю на нашому боці, бо правда за нами.

Чому УЄФА та ФІФА, які завжди політично нейтрально ставилися до будь-яких проявів війни, пішли на радикальні заходи? Тому що Росія перейшла всі межі: вона справді є агресором, який вбиває мирних жителів і ніхто у світі не може прийняти цієї позиції, тому їх карають усіма можливими санкціями.

Так само, як і ми зі свого боку, футболісти збірної України, намагалися достукатися, щоб вони отримали ці санкції. У нас не було бажання позбавити їх улюбленої справи – ми просто хочемо зупинити цю війну та кровопролиття. Ми стукали в різні двері, щоб їх карали і вони не сиділи вдома, не мовчали в Росії. Маючи таку велику аудиторію, такий великий вплив на людей, ніхто навіть не сказав своєї точки зору, не висловився повністю і не привернув увагу до того, що це потрібно зупинити. Ось що нас дійсно розлютило, тому ми всіма можливими шляхами стукали у всілякі двері", – сказав Зінченко в ефірі національного телемарафону.

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