Украинский полузащитник вернулся в состав Арсенала после травмы и сразу заставил говорить о себе.

В первом тайме поединка на Стемфордж Бридж между Челси и Арсеналом Александр Зинченко допустил забавную ошибку. Универсал Арсенала вводил мяч в игру, вбрасывая аут, но стал жертвой погодных условий и скользкого газона.

Возвращение Зинченко в видеообзоре матча Челси – Арсенал – 0:1

Мяч банально выскользнул из рук украинца. Видео разлетелось по соцсетях, а фанаты не упустили возможности посмеяться над игроком Арсенала.

Этот фейл 25-летнего украинца не помешал "канонирам" обыграть Челси (1:0). Арсенал вернул себе первое место турнирной таблицы, опережая Манчестер Сити на 2 очка. Челси идет седьмым, имея на 13 баллов меньше.

Арсенал переиграл Челси в дерби – Зинченко получил крутые оценки, оформил 2 курьеза матча и возвращение лидерства в АПЛ