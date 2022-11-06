Український півзахисник повернувся у склад Арсенала після травми і одразу змусив говорити про себе.

У першому таймі поєдинку на Стемфордж Брідж між Челсі та Арсеналом Олександр Зінченко припустився кумедної помилки. Універсал Арсенала вводив м'яч у гру, вкидаючи аут, але став жертвою погодніх умов і слизького газону.

Повернення Зінченка у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал – 0:1

М'яч банально вислизнув із рук українця. Відео розлетілося соцмережами, а фанати не втратили нагоди покепкувати з гравця Арсенала.

Цей фейл 25-річного українця не завадив "канонірам" обіграти Челсі (1:0). Арсенал повернув собі перше місце турнірної таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 2 очки. Челсі йде сьомим, маючи на 13 балів менше.

Арсенал переграв Челсі в дербі – Зінченко отримав круті оцінки, оформив 2 курйози матчу і повернення лідерства в АПЛ