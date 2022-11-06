Первая половина почти не подарила моментов, а во второй инициатива была на стороне Арсенала, который дожил соперника. Сака навесил с углового, а Габриэл перед линией ворот подправил мяч в сетку. Челси даже не организовал штурм, чтобы отыграться – "канониры" удержали свою победу. Сыграл в матче Зинченко, отыгравший 78 минут.

Арсенал переиграл Челси в дерби – Зинченко получил крутые оценки, оформил 2 курьеза матча и возвращение лидерства в АПЛ

Таким образом Арсенал набрал 34 очка и поднялся на первое место, опережая Ман Сити на 2 пункта, а Челси остался седьмым с 21 баллом в активе.