Возвращение Зинченко в видеообзоре матча Челси – Арсенал – 0:1
17:14 - Читати українською
Арсенал минимально победил Челси в матче 15-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи Челси – Арсенал на "Футбол 24".
Первая половина почти не подарила моментов, а во второй инициатива была на стороне Арсенала, который дожил соперника. Сака навесил с углового, а Габриэл перед линией ворот подправил мяч в сетку. Челси даже не организовал штурм, чтобы отыграться – "канониры" удержали свою победу. Сыграл в матче Зинченко, отыгравший 78 минут.
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Таким образом Арсенал набрал 34 очка и поднялся на первое место, опережая Ман Сити на 2 пункта, а Челси остался седьмым с 21 баллом в активе.
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