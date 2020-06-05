Зинченко рассказал об опыте игры в Манчестер Сити в центре поля – Гвардиолу не впечатлило

Легионер Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, как главный тренер "горожан" искал для украинца позицию.

"Ставил ли меня Гвардиола в центр? Один раз тренировался, спарринг был у нас с молодежной командой. Там тайм отыграл, похоже, не подошел.

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Я всю жизнь играл в центре, здесь уже начал левого защитника. Здесь у меня даже левым защитником такие функции, постоянно играю с мячом ближе к центру. Делаю забегания. Оставляю нападающего один в один. Мой нападающий стоит со мной в центре.

Я создаю пространство, где он может один в один обыграть. Если же нападающий идет помогать своему крайнему защитнику, то я уже подхожу туда ближе к середине поля, где уже и пробить можно и подать. Если бы еще удар у меня был, то можно было бы и пробить", – рассказал Зинченко Youtube-канала "Миля".

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне АПЛ Зинченко провел 12 матчей.

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